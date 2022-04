Za szybkie błyski radiowe mogą odpowiadać rozszarpywane planety

Trzeba przyznać, że sam pomysł jest dość oryginalny. Pojawia się jednak jeden problem. Jeżeli faktycznie za każdym okrążeniem od planety odrywał się jakiś fragment, to z czasem jej orbita wokół gwiazdy neutronowej szybko by się kurczyła. To z kolei oznacza, że czas życia takiej planety nie byłby zbyt długi, szczególnie w skali kosmicznej. Szansa na to, abyśmy akurat trafiali tak często na takie przejściowe zjawisko, jest niewielka. Z drugiej strony, jeżeli orbita powinna się kurczyć, to czas obiegu planety wokół gwiazdy powinien się skracać. Z tego też powodu naukowcy mogą teraz sprawdzić, czy faktycznie okresy między powtarzającymi się błyskami z czasem się skracają i potwierdzić lub zaprzeczyć powyższej teorii.