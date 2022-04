Nadchodzi sezon niszczycielskich huraganów. Możemy sobie za nie podziękować

Choć powyższe liczby nie brzmią jakoś przerażająco, to warto spojrzeć na nie w szerszym kontekście. Antropogeniczne zmiany klimatu i wzrost średnich temperatur na Ziemi jak na razie mają się doskonale. Z roku na rok sytuacja jest poważniejsza, a ludzkość mimo szumnych deklaracji nie robi nawet jednej dziesiątej tego co powinna robić, aby skutecznie hamować wzrost temperatur. To z kolei oznacza, że w najbliższych latach możemy się spodziewać jedynie coraz silniejszych i coraz bardziej niszczących zjawisk pogodowych, które będą co roku siały zniszczenie i śmierć. Pozostaje jedynie pytanie o to, do jakiej skali zniszczeń musimy doprowadzić, aby faktycznie uznać, że trzeba się wziąć za ratowanie klimatu.