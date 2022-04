Tak daleko jeszcze nie zaglądaliśmy. Naukowcy wypatrzyli najodleglejszą dotąd galaktykę

Co zatem tak naprawdę widzimy? Naukowcy spekulują, że możemy obserwować właśnie bardzo szybko formującą się galaktykę, w której wszystkie gwiazdy należą do tzw. gwiazd III populacji, tj. gwiazd powstałych z czystego wodoru z niewielką domieszką helu. Po Wielkim Wybuchu we wszechświecie nie było innych pierwiastków niż wodór, hel i lit. To właśnie z takiego pierwotnego gazu powstawały pierwsze gwiazdy, w których wnętrzach dopiero powstawały pierwsze cięższe pierwiastki. Obserwowana przez naukowców galaktyka HD1 może się składać właśnie z takich pierwszych gwiazd we wszechświecie. To jednak początkowo była tylko hipoteza, bowiem analiza tak odległego źródła jest niezwykle trudna.