Spot ma nową pracę. W Nowym Jorku robopsy będą służyły w straży pożarnej

Trudno nie przyznać mieszkańcom racji - roboty egzekwujące przestrzeganie prawa zbyt kojarzą się z filmami czy serialami science-fiction, w których roboty przejmują kontrolę nad człowiekiem. Tak samo zresztą uważa szef nowojorskiej straży pożarnej, który za tak negatywny odbiór Spota oskarża właśnie Hollywood. Jakby nie patrzeć, wbrew temu co widzimy w filmach science-fiction robotom wciąż jest bardzo daleko do osiągnięcia jakiejkolwiek świadomości, a nawet nie wiadomo czy kiedykolwiek ten poziom rozwoju będzie dla nich osiągalny. Obawy opinii publicznej o to, że wkrótce nasza rzeczywistość zacznie przypominać serial Black Mirror są póki co nieuzasadnione.