Technologiczno-naukowe HITY 2021 roku

Mimo tego, że pierwszy lot załogowy New Sheparda odbył się 20 lipca, to do końca roku w taki sam lot poleciały jeszcze dwie inne załogi. W efekcie wygląda na to, że firma Jeffa Bezosa najlepiej dopracowała swój produkt i faktycznie osoby stojące w kolejce do rakiety mogą poczuć, że w końcu w kosmos polecą. Chyba o to, w tym wszystkim chodziło.