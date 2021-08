Elon Musk uznał, że reklamy na Ziemi to za mało. SpaceX wysyła billboard na orbitę

Firma Elona Muska we współpracy z kanadyjskim startupem chce umożliwić umieszczanie reklam na orbicie. To nie brzmi zbyt dobrze.

Na błyskotliwy pomysł umieszczenia reklam na orbicie wpadła firma Geometric Energy Corporation. Jeżeli macie jednak przed oczami wizję wielkiego billboardu przesuwającego się po nocnym lub dziennym nieboskłonie, spokojnie, to nie o to chodzi.

Według pomysłu GEC i SpaceX przestrzeń reklamowana będzie ograniczona do ekranu umieszczonego na niewielkim satelicie, tzw. cubesacie, o masie do 300 kg. Satelita budowany przez GEC zostanie wyniesiony na orbitę okołoziemską na szczycie rakiety Falcon 9, która na początku 2022 r. poleci w kierunku Księżyca.

Biorąc pod uwagę zmienny stosunek Elona Muska do kryptowalut, to może się to wydawać ryzykowna inwestycja. Jak na razie jednak firma GEC zaoferuje możliwość wykupienia specjalnych tokenów, za pomocą których będzie można wybrać położenie, kolor, jasność i czas wyświetlania własnego piksela na ekranie. Tokeny można natomiast zakupić za pomocą kryptowalut takich jak, chociażby Ethereum.