Zapamiętaj skrót CBZC. Rząd tworzy jednostkę do walki z hakerami i zapłaci niezłą kasę jej funkcjonariuszom

Na szczęście do wysłania wojska na kobiety nie doszło, a jak podaje Onet, rząd zapowiedział powstanie nowej jednostki do walki z hakerami. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Informacje na temat Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pojawiły się w projekcie ustawy MSWiA. Wedle wstępnych założeń zatrudnienie znajdzie w nim 1,8 tys. funkcjonariuszy, a nabór rozpocznie się w styczniu 2022 r., bo wtedy ustawa ma planowo wejść w życie. Co istotne, droga naboru ma być inna niż w przypadku istniejących już policyjnych formacji. CBZC ma mieć też swoją siatkę płac.