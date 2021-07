Polski rząd dogadał się z Telegramem. Właśnie usunięto kanał, na którym wyciekały maile Dworczyka

Wygląda na to, że polskim władzom udało się przekonać twórców komunikatora rodem z Rosji do usunięcia funkcjonujących od początku czerwca kanałów, na których udostępniana była korespondencja wykradziona Michałowi Dworczykowi z jego skrzynek poczty elektronicznej (zarówno tej prywatnej, wykorzystywanej jak się okazało w sprawach służbowych, jak i najpewniej tej służbowej). Oznacza to, że hakerzy właśnie stracili zgromadzoną w jednym miejscu publikę.

Co ciekawe, wygląda na to, że Polakom udało się osiągnąć cel (przynajmniej połowicznie). Zapewne to właśnie dzięki zarówno uporowi polskich urzędników, jak i wsparciu jednego z krajów NATO, na którego terenie znajdują się serwery usługi, udało się założyć blokadę na osoby publikujące korespondencję Michała Dworczyka. Użytkowników, którzy chcą się zapoznać z publikowanymi tam nielegalnie pozyskanymi treściami, wita teraz komunikat o naruszeniu warunków korzystania z usługi przez autorów kanału Poufna Rozmowa.

Oczywiście nie ma gwarancji, że to koniec afery, bo dane mogą trafiać do sieci innymi nomen omen kanałami. Nie da się też ukryć, że Poufna Rozmowa oraz drugi pokrewny kanał, który wbrew wcześniejszym doniesieniom nadal działa, już teraz napsuły krwi polskim politykom. Rzecznik rządu Michał Dworczyk był nawet gotów z powodu afery mailowej podać do dymisji (co jednak, jak zauważył, wpisałoby się w cele atakujących go osób), ale Mateusz Morawiecki jej nie przyjął. Sprawy całkowicie jednak zignorowano, a odniósł się do niej niedawno sam Prezes Polski. Wyciągnięto też wnioski – rząd postanowił, że politycy zostaną wyposażeni w tzw. klucze U2F do dwustopniowej weryfikacji.