Dziś wystartowała witryna Amazon.pl - czyli polska wersja sklepu amerykańskiego giganta. Jeżeli nie robiliście wcześniej zakupów na tej platformie, ten poradnik jest dla was.

Start „polskiego” Amazonu jest dość kontrowersyjny. Z jednej strony jak na pierwszy dzień to nie ma tutaj mocnego uderzenia w konkurencję, o czym pisze w swoim felietonie Kuba Wątor, ale z drugiej, to jest Amazon i wszyscy najważniejsi gracze na polskim rynku e-commerce będą mu się przyglądać z dużą uwagą, bo wiedzą, że na ring wszedł właśnie Mike Tyson, który nie jest już najmłodszy, ale za to niezwykle niebezpieczny.

Przeciętny klient e-sklepu nie będzie się przecież zastanawiał jaki wpływ na konkurencję będzie miał polski Amazon. Klienta będzie interesował oferowany asortyment oraz wygoda korzystania ze sklepu i bezproblemowy proces zakupu.

Jak kupuje się na Amazonie - poradnik krok po kroku

Do zakupów niezbędne jest założenie konta na Amazonie. Proces ten, jak w większości sklepów internetowych przebiega bezproblemowo. Wystarczy podać swój adres e-mail, stworzyć hasło, a następnie zweryfikować adres e-mail klikając w link przesłany na podany adres.

Kiedy konto już mamy, logujemy się do niego, klikając w przycisk Zaloguj się, znajdujący się po prawej stronie od okna wyszukiwania w górnej części ekranu, a następnie naciskając przycisk Zaloguj się.

Po prawidłowym zalogowaniu się do konta ponownie trafiamy na główną stronę serwisu.

W oknie wyszukiwania wpisujemy nazwę interesującego nas produktu i wciskamy Enter.

Jeżeli mamy dużo szczęścia i na portalu faktycznie dostępne jest to, co nas interesuje, wyświetlona zostanie lista produktów odpowiadających zapytaniu.

Wybieramy interesujący produkt, przechodzimy na jego stronę i w prawej kolumnie wybieramy liczbę sztuk i naciskamy przycisk Dodaj do koszyka.

Wyświetli się nam okno potwierdzające dodanie produktu do koszyka. Jeżeli to wszystko, co chcieliśmy zakupić, już z tego miejsca możemy bezpośrednio przejść do kasy.

Wybierając przycisk przejścia do kasy zostaniemy skierowani na stronę, na której podamy adres dostawy. Jeżeli już wcześniej robiliśmy jakieś zakupy, adres poprzedniej dostawy wyświetli się u góry. Jeżeli chcemy wybrać inny adres dostawy, wypełniamy formularz znajdujący się poniżej. Istnieje także możliwość wyboru paczkomatu lub punktu odbioru.

Na następnej stronie wybieramy metodę płatności. Aktualnie można wybrać płatność kartą kredytową lub debetową, przelewem (Przelewy24) oraz kartą upominkową. Tu warto zauważyć, że już od pierwszego dnia działania serwisu, na portalu Amazon.pl można płacić za pomocą BLIK-a, czyli ulubionej w Polsce metody płatności internetowych, aczkolwiek opcja ta dotyczy tylko produktów pochodzących od polskich dostawców.

Po zatwierdzeniu metody płatności opłata nie jest jeszcze pobierana. W kolejnym oknie mamy możliwość przejrzenia całego zamówienia i sprawdzenia, czy wybraliśmy odpowiednie produkty, czy wpisaliśmy właściwy adres dostawy oraz wybraliśmy odpowiednią metodę płatności. Dopiero w tym momencie możemy ostatecznie dokonać zakupu klikając w przycisk Kup teraz.

Na ostatnim ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie zakupu.

Jak widać proces zakupu nie różni się szczególnie od standardu przyjętego przez większość sklepów internetowych działających w naszym kraju. Pozostaje nam jedynie sprawdzić, czy zamówione towary zostaną dostarczone w terminie podanym na ostatniej stronie podsumowania.