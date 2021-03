Na Amazon.pl wystarczy błyskawiczna rejestracja w serwisie, aby rozpocząć handlowanie. Tyczy się to zarówno osób indywidualnych, jak i firm.

W nocy z 1 na 2 marca swoją działalność rozpoczął sklep Amazon.pl. I choć na razie jego oferta nie jest taka, jakbyśmy sobie wymarzyli, to należy się spodziewać, że niebawem to się zmieni. Minie zapewne kilka tygodni, nim strona stanie na nogi - wszystkie opisy będą po polsku, zniknie większość niedostępnych ofert, a ceny nie będą zaskakiwały.

W październiku zeszłego roku agencja Inquiry przepytała niemal 2 tys. Polaków na temat e-commerce. 50% z nich deklarowało chęć zakupów w Amazon.pl. Doczekali się. Polski sklep światowego giganta już funkcjonuje, więc czas założyć tam konto.

Amazon.pl - jak założyć konto

Oczywiście ci, którzy mieli konto na niemieckim, brytyjskim czy amerykańskim odpowiedniku, nie muszą robić tego ponownie. Nowi użytkownicy natomiast spędzą na rejestracji zaledwie chwilę. Rejestracja w przypadku indywidualnych kont jest darmowa.

Można jej dokonać za pomocą telefonu lub adres mailowego - nie trzeba podawać obu tych danych. W zależności, co wybierzemy, dostaniemy kod potwierdzający SMS-em lub mailem. Poza tym trzeba jedynie wymyślić sobie login i hasło. Po rejestracji można uzupełnić takie informacje jak metody płatności czy adres dostawy i śmiało przejść do zakupów. Choć polecamy czujność - choćby Kindle jest w droższej cenie, niż w innych serwisach.

Na Amazon.pl można także założyć konto handlowe, by sprzedawać własne produkty. Tu jednak trzeba płacić i to niemałe pieniądze - 165,91 zł (bez VAT) miesięcznie. Do tego dochodzą jeszcze opłaty za sprzedaż konkretnych produktów.

Amazon.pl - sposoby płatności

Aktualnie w polskiej wersji sklepu można płacić na trzy sposoby: za pomocą karty kredytowej lub debetowej, przelewu (operator obsługującym je są Przelewy24) lub karty podarunkowej Amazon. Te ostatnie mają różne wartości i można je kupić w wielu miejscach w sieci.

Każdy z tych sposobów ma kluczową zaletę, czyli błyskawiczny transfer pieniędzy. Dzięki temu nie ma możliwości opóźnienia całej operacji na tym etapie.

Amazon.pl - zwroty towaru

Amazon znany jest ze swej świetnej obsługi zwrotów towaru, nad czym rozpływał się jakiś czas temu choćby Piotr Grabiec. Klienci polskiego sklepu oczywiście też zostaną objęci globalną polityką zwrotów towaru.

Na zwrot towaru mamy 30 dni. Aby to zrobić, w zakładce „Moje zamówienia” należy wybrać opcję „Zwróć lub wymień produkt”. Następnie trzeba podać powód oraz sposób zwrotu towaru. W tym momencie warto zaznaczyć niestandardowe jak na polskie warunki możliwości. Towar można bowiem zwrócić nawet bez jego oryginalnego opakowania czy wydrukowanego listu przewozowego.

Amazon zaznacza natomiast, że towar nie może nosić znamion użytkowania. Jest też kilka wyjątków. Nie można zwrócić: produktów higienicznych, o krótkiej przydatności lub takich, które po otwarciu tracą swoją wartość; płyt, które zostały otwarte; towarów stworzonych na indywidualne zamówienie; gazet i treści cyfrowych, które nie są na nośnikach (np. subskrypcje internetowe).