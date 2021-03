Amazon.pl oficjalnie wystartował. W polskiej wersji sklepu można kupić m.in. czytniki e-booków z rodziny Kindle za złotówki. Sprawdziliśmy, w jakich cenach.

Amazon zadebiutował oficjalnie w naszym kraju 2 marca 2021 r. W nocy z poniedziałku na wtorek domena amazon.pl przestała kierować na przetłumaczoną na nasz język witrynę amazon.de i Polacy otrzymali możliwość robienia zakupów bezpośrednio w lokalnej wersji jednego z największych internetowych supermarketów świata.

Jedną z kategorii produktów, jakie można kupić w Amazon, są czytniki e-booków z rodziny Kindle. Wcześniej mogliśmy zamawiać je z zagranicznych sklepów, dokonując płatności w euro lub automatycznie przeliczając ją na naszą walutę. Teraz możemy dokonać zakupu bezpośrednio w ramach amazon.pl, a czytniki wycenione są w złotówkach.

Kindle Paperwhite kosztuje w Amazon.pl dokładnie 649,99 zł.

W tej cenie można liczyć na czytnik pozbawiony reklam z wbudowanym dyskiem o pojemności 8 GB. Za wersję z powiększoną przestrzenią na książki do 32 GB trzeba zapłacić 789,99 zł. Tańsze modele z reklamami nie są u nas dostępne, tak samo jak pozostałe czytniki w ofercie Amazonu, czyli Kindle 10 oraz te z serii Kindle Oasis.

W przypadku Kindle Paperwhite niezależnie od wersji po złożeniu zamówienia dziś, można spodziewać się dostawy czytnika już 4 marca 2021 r., czyli w czwartek. Ta opcja jest darmowa. Jeśli ktoś zdecyduje się na zamówienie czytnika przesyłką priorytetową dzisiaj do 12:00, to czytnik dotrze do niego jutro.

Czy warto kupić czytniki Kindle bezpośrednio w Amazon Polska?

Mogłoby się wydawać, że skoro Amazon jest producentem czytników, to będzie miał najlepszą ofertę, ale okazuje się, że… niekoniecznie. W naszym kraju już dawno można było kupić urządzenia z rodziny Kindle w znacznie lepszej cenie od tej proponowanej przez Amazon. W Allegro można znaleźć bardzo wiele ofert na czytniki Paperwhite w cenie ok. 550-600 zł i z dostawą na następny dzień.

Z poziomu wyszukiwarki Ceneo.pl trafiłem na aukcję sklepu MediaMarkt, który oferuje Kindle Paperwhite w cenie zaledwie 499 zł. Podobną cenę można znaleźć bezpośrednio także w x-kom. Aczkolwiek należy zaznaczyć, że w tym ostatnim przypadku mamy do czynienia z tańszą wersją z reklamami, której Amazon u nas nie sprzedaje.

Sprawdziłem też, czy lepszym pomysłem nie byłby zakup czytnika w sklepie Amazon.de, gdzie mogliśmy go kupić do tej pory. Niestety wygląda na to, że nie będzie to już zbyt opłacalne — co prawda czytnik wyceniono na 139,99 euro, co przy obecnym kursie przełożyłoby się na kwotę ok. 635 zł, ale po doliczeniu podatku koszt rośnie do 144,70 euro, czyli dokładnie 656,27 zł (i to z pominięciem opłat, jakie mogą wynikać z przewalutowania).

Smuci też brak polskiego Kindle Store.

Amazon debiutuje w Polsce na podobnych zasadach, co w Szwecji. Oznacza to, że tak jak możemy kupić produkty takie jak czytniki, książki i elektronikę, tak w Kindle Store nadal nie ma polskich książek i nic nie wskazuje na to, by Kindle otrzymał wsparcie dla polskiego języka w ramach interfejsu. Trzymam kciuki za to, aby się to jak najszybciej zmieniło.

Aktualizacja (10:56)

W ofercie Amazon.pl pojawił się czytnik Kindle Paperwhite w wersji z reklamami i to spora zmiana na plus w porównaniu do poprzedniej oferty, jaką miał dla nas niemiecki Amazon. Czytnik w wersji z 8 GB pamięci w ciemnoniebieskim (granatowym) kolorze został wyceniony na 560,53 zł z darmową dostawą przewidzianą na 5 marca, czyli najbliższy piątek.

Jak na razie czytnik z reklamami nie wyskakuje w wynikach wyszukiwania, ale przynajmniej nie pojawia się informacja o braku dostaw na polski adres, jak wtedy, gdy próbowaliśmy zamówić go z niemieckiego Amazonu. Mimo to za Kindle’a bezpośrednio u producenta nadal musimy zapłacić nieco więcej, niż wynosi cena w przypadku ofert na Allegro oraz w polskich sklepach z elektroniką, gdzie można go kupić za 499 zł…