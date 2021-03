Już jest! Amazon.pl działa. Od dzisiaj nie trzeba wchodzić na zagraniczne wersje portalu

7 interakcji

Amazon w końcu zdecydował się na ten ruch. W nocy z 1 na 2 marca ruszyła witryna Amazon.pl. Choć rano część przeglądarek jeszcze z przyzwyczajenia przekierowuje na niemiecką wersję serwisu, to oficjalnie polska wersja największego sklepu internetowego już działa.

Jeszcze tydzień temu Piotr Grabiec pisał, że jeżeli 1 marca do startu platformy nie dojdzie, to nie będziemy się przesadnie dziwili. Jakby nie patrzeć Amazon przez wiele lat ociągał się ze stworzeniem polskiej wersji strony, więc i kolejne opóźnienie nikogo by nie zdziwiło. Z drugiej strony, warto pamiętać, że firma już od kilku lat posiada własne centra dystrybucyjne w naszym kraju, dzięki czemu nawet korzystając z niemieckiej wersji serwisu, klienci z Polski otrzymywali przesyłki nawet w ciągu mniej niż 24 godzin.

To z pewnością bardzo ważna chwila na polskim rynku e-commerce. Wkrótce zobaczymy, czy klienci zainteresują się ofertą giganta. Działające w Polsce Allegro dzielnie odparło atak ze strony międzynarodowego giganta eBay. Klienci pozostali przy polskim produkcie. Pytanie jednak, czy Amazon podzieli jego los.

Skromne dobrego początki?

Szybka wizyta na stronie sklepu wskazuje, że podłoże zostało przygotowane bardzo dobrze. Już od jakiegoś czasu Amazon zachęcał do rejestracji firmy chcące sprzedawać swoje produkty na jego stronie. Wkrótce powinniśmy zobaczyć, ilu sprzedawców faktycznie odpowiedziało na tę ofertę.

Dzięki temu, choć firma spóźniła się o jeden dzień ze startem (pierwotnie podawaną datą startu był 1 marca br.), to serwis nie świeci pustkami. W każdej głównej kategorii czeka na nas szeroki wybór towarów. Jeżeli zainteresowanie zakupami w sklepie wzrośnie, z pewnością na portalu znajdą się też nowi sprzedawcy. Tak czy inaczej, wkrótce będziemy wiedzieć, czy Polacy rzucą się na Amazon, czy ponownie pozostaną wierni swoim przyzwyczajeniom.