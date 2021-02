Koniec czekania. Start Amazonu w Polsce nastąpi na początku marca

Epopeja pt. „Amazon w Polsce” ma się powoli ku końcowi. Ptaszki ćwierkają, że polska wersja serwisu stanie się dostępna już 1 marca 2021 r. To świetna wiadomość nie tylko dla klientów, jak również, a może i przede wszystkim, dla sprzedawców.

Już od lat spodziewaliśmy się uruchomienia witryny amazon.pl, ale dopiero w styczniu 2021 r. gruchnęła wieść, że amerykańska firma zacznie wreszcie działać na polskim rynku oficjalnie. Gigant zaprosił do współpracy sprzedawców z naszego kraju, którzy za pośrednictwem platformy będą mogli sprzedawać swoje produkty.

Wedle najnowszych wieści Amazon.pl ruszy już 1 marca 2021 r.

Informacjami o przewidywanym dacie startu podzielił się portal money.pl, który powołuje się na swoich informatorów z branży e-commerce. Wedle nich witryna amazon.pl ruszy z początkiem marca, a Amazon rozpoczął już kampanię przekonywania sprzedawców do tego, by to właśnie tutaj sprzedawali swoje produkty.

Jeśli marcowa data debiutu się potwierdzi, to nie będzie to przesadnym zaskoczeniem. Na innych rynkach, gdzie Amazon się pojawił, mijało zwykle właśnie około dwa tygodnie od informacji o starcie lokalnego oddziału do faktycznego debiutu. Sprzedaż produktów od sprzedawców, którzy się teraz w usłudze rejestrują, może ruszyć z kolei w połowie albo z końcem marca.

Nie zdziwię się przy tym, jeśli sprzedawcy, którzy do tej pory wystawiali swoje oferty np. na Allegro, rzucą się na Amazon. Co prawda w naszym kraju eBay poniósł w starciu z lokalnymi firmami z segmentu e-commerce sromotną porażkę, ale czasy się nieco zmieniły, a firma Jeffa Bezosa bardzo długo przygotowywała podwaliny pod ten start i nawiązała partnerstwo z Paczkomatami.

Oczywiście trzeba przy tym pamiętać uruchomienie witryny amazon.pl to jedynie kolejny i to wcale nie najważniejszy ruch Amazonu w naszym kraju. Firma już od dawna realizuje dostawy na terenie naszego kraju i to w ekspresowym tempie, gdyż w Polsce zlokalizowane zostały centra dystrybucyjne i zdarza się, że paczki docierają do klientów w mniej niż 24 godziny.

Oprócz tego to w Gdańsku rozwijany jest asystent głosowy Amazon Alexa, aczkolwiek obecnie nic nie wiadomo na temat polskiej wersji językowej tej usługi. Na naszym rynku działa również serwis wideo na żądanie Amazon Prime Video, który współpracuje z operatorami telefonii komórkowej oraz oferuje materiały w polskiej wersji językowej.

Prywatnie mam z kolei nadzieję, że debiut Amazon.pl przyspieszy wdrożenie polskiej wersji Kindle Store. Nasz lokalny rynek e-booków jest co prawda bardzo rozwinięty na tle wielu innych państw, ale i tak wolałbym kupować książki bezpośrednio z poziomu czytnika, bez konieczności ręcznego wgrywania plików na moje konto Amazon z użyciem usługi Send to Kindle.