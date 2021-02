552 interakcji

Luty wita nas fantastyczną informacją. Nadchodzący wielkimi krokami Amazon.pl będzie współpracował z InPostem. Zakupy będziemy mogli zamawiać do Paczkomatów.

O premierze polskiej wersji sklepu Amazon słyszymy od lat, ale tym razem Amazon.pl jest już naprawdę tylko krok od startu. Kilka dni temu ruszyły zapisy na sell.amazon.pl, gdzie przedsiębiorcy mogą zgłaszać chęć sprzedaży swoich towarów w polskiej wersji Amazonu.

Oznacza to, że polski Amazon już de facto ruszył dla sprzedawców. Nadal nie znamy jednak daty premiery sklepu dla użytkowników chcących zrobić zakupy. Od strony logistycznej wszystko wydaje się gotowe, bowiem mamy w Polsce już dziewięć centrów Amazonu, a niebawem ruszy dziesiąte. Kiedy zamawiamy przedmioty na Amazon.de, produkty bardzo często są wysyłane z magazynu w Polsce.

Teraz Amazon.pl dopina ostatni guzik przed startem. Nasze zamówienia trafią do Paczkomatów.

Rafał Brzoska, Prezes InPostu, poinformował o zawarciu umowy z Amazonem, w ramach której InPost obsłuży dostawy zamówień za pośrednictwem Paczkomatów i kurierów. Umowa została zawarta na pięć lat.

Jest to fantastyczna wiadomość, która sprawi, że Amazon już od samego początku będzie świetnie wpisywał się w polski krajobraz e-handlu. Dotychczasowa współpraca Paczkomatów z Allegro przebiega świetnie, a odkąd ruszył program Allegro Smart obejmujący darmowe dostawy i zwroty do Paczkomatów, obie platformy bardzo na tym zyskały.

Polacy uwielbiają Paczkomaty, a biznes został też doceniony przez inwestorów. Kilka dni temu InPost debiutował na giełdzie w Amsterdamie, gdzie miał kapitalny start. Wycena spółki przekroczyła 10 mld euro. Jak liczą nasi koledzy z Bizbloga, oznacza to, że każdy z 10 tys. Paczkomatów jest warty okrągły milion euro.

Współpraca Amazon.pl i InPostu była kwestią czasu.

Jeśli robiliście zakupy na niemieckim Amazonie, być może zauważyliście, że od listopada 2020 r. można korzystać z dostaw do Polski za pośrednictwem Paczkomatów. Rozszerzenie umowy na sklep Amazon.pl było więc kolejnym logicznym krokiem. Dobrze, że obu firmom udało się dopiąć ten kontrakt, bo wygląda na to, że to sytuacja, w której każda ze stron wygrywa.



Na Facebooku działa już grupa Amazon.pl Najlepsze Okazje. Dołącz teraz. Nie przegap dobrych ofert.



Podobał się tekst? Polub go lub udostępnij na Facebooku.