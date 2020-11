Amazon coraz bliżej Polski. Zakupy można już zamawiać do Paczkomatów

Amazon robi kolejny wielki krok w kierunku pełnego wejścia na polski rynek. Zakupy zrobione na Amazonie można już zamawiać do Paczkomatów.

Choć Amazon nie ma jeszcze oficjalnego polskiego sklepu, to amerykański gigant zbliża się do nas wielkimi krokami. Już teraz możemy bez problemów zamawiać produkty chociażby z niemieckiego sklepu Amazon.de, który na dodatek jest przetłumaczony na język polski. Przy zamówieniach powyżej 39 euro można liczyć na darmową dostawę, która dotychczas była realizowana za pośrednictwem kuriera, przy czym ostatnio był to kurier InPostu. Teraz do opcji dostaw dołączą Paczkomaty.

Amazon rozszerza współpracę z InPostem, a my możemy zamawiać produkty do Paczkomatów.

Jak poinformował Puls Biznesu, InPost rozszerzył z Amazonem współpracę. Teraz można zamawiać paczki bezpośrednio do Paczkomatów. Wygląda na to, że ta funkcja jest jeszcze wdrażana i nie działa w pełni, ale faktycznie na stronie Amazon.de można już wybrać swój domyślny Paczkomat.

Dla klientów z Polski oznacza to dużo większą wygodę, a dla samego InPostu to szalenie ważna współpraca. Warto zauważyć, że InPost ma już na koncie dużą współpracę z Allegro, gdzie w ramach abonamentu Allegro Smart klienci mogą za darmo zamawiać do Paczkomatów (a także zwracać) produkty o wartości minimum 40 zł. Po rocznej opłacie koszt wysyłki takich produktów w ciągu całego roku zawsze wynosi 0 zł.

Wygląda więc na to, że InPost będzie obsługiwał w Polsce zarówno Allegro - absolutnego lidera polskiego e-commerce’u - jak i nadchodzący wielkimi krokami Amazon, globalnego hegemona tej branży. Czy można wymyślić sobie lepszą pozycję dla firmy dostarczającej paczki?

Dostawy paczek z Amazonu będę jeszcze szybsze.

Warto dodać, że Amazon dysponuje w Polsce własnymi magazynami, więc część produktów jest wysyłana bezpośrednio z Polski i co za tym idzie, jest dostarczana już wyjątkowo szybko. W połączeniu z siatką dystrybucji Paczkomatów cały proces dostawy powinien być jeszcze szybszy, a do tego wygodniejszy, bo sami decydujemy o tym, kiedy odbierzemy paczkę czekającą w Paczkomacie bez konieczności łapania się telefonicznego z kurierem. Nie sposób przecenić też elementu bezpieczeństwa w czasie pandemii, jako że Paczkomaty eliminują z łańcucha dostaw element bezpośredniego kontaktu z kurierem.

Mam nadzieję, że Paczkomaty tylko przyspieszą pełne wejście Amazona do Polski. Jest to raczej wyłącznie kwestią czasu, a będzie niczym trzęsienie ziemi dla polskiego rynku e-zakupów. Do tej pory zachodnie platformy - np. E-bay - nie radziły sobie w Polsce w zderzeniu z Allegro, ale Amazon to zupełnie inny gracz. Po jego wejściu do Polski zrobi się naprawdę ciekawie.