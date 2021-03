Platforma AliExpress ogłosiła uruchomienie gwarantowanych, 15-dniowych dostaw do Polski. Oferta ta dotyczyć będzie wybranych produktów, oznaczonych specjalną etykietą „15-dniowa dostawa”. Produkty te będą oferowane z dodatkowymi rabatami.

Oferta nowej, 15-dniowej dostawy produktów wysyłanych z Chin to owoc współpracy pomiędzy AliExpress i firmą Cainiao, która jest międzynarodowym dostawcą usług logistycznych. To ta sama firma, która miesiąc temu postawiła na warszawskiej Woli pierwszy automat do odbioru paczek z AliExpress.

Warto wspomnieć też, że to kolejna tego typu promocja stworzona z myślą o naszym kraju. Polska jest jednym z ważniejszych klientów AliExpress, dzięki czemu możemy cieszyć się specjalnymi ofertami dla naszego kraju. Od przedstawicieli portalu dowiedzieliśmy się również, że w przyszłości AliExpress planuje kolejne inwestycje w udoskonalenie logistyki i dalsze skracanie czasu dostaw.

Najważniejsze kategorie produktów, których dotyczy promocyjna 15-dniowa dostawa obejmuje sprzęt AGD, elektronikę użytkową oraz produkty do sportu, zdrowia i pielęgnacji urody.

Co więcej, akcja 15-dniowych dostaw do Polski zbiega się z coroczną wiosenną wyprzedażą na platformie AliExpress oraz dodatkowymi okazjami na 11 urodziny AliExpress, które przypadają na 29 marca. Z tej okazji na kupujących będą czekały rabaty sięgające nawet 70 proc.

- Polski rynek e-commerce jest nadal jednym z najszybciej rozwijających się w Europie, a AliExpress ma na nim mocną pozycję i wykorzystuje ten wzrost – mówi Gary Topp, prezes AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią. Łączona dostawa przesyłek z Chin, z korzystną ceną i szerokim asortymentem, z którego słynie AliExpress, polepszy i znacznie przyspieszy logistykę zamówień dla polskich konsumentów - dodaje.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty z 15-dniową dostawą znajdują się na stronie internetowej AliExpress oraz w aplikacji firmy. Jubileuszowa wyprzedaż rozpocznie się 29 marca i potrwa do 2 kwietnia 2021 r. Listę wszystkich przecenionych produktów znajdziecie tutaj.

