Skromniejszy od Paczkomatu, ale własny - sprowadzony prosto z Chin. W poniedziałek mieliśmy okazję sprawdzić pierwszy automat paczkowy Alibaby w Polsce.

Alibaba, właściciel popularnego sklepu AliExpress, już od dłuższego czasu sygnalizował zamiar uruchomienia w naszym kraju sieci automatów paczkowych. Dziś udało nam się odwiedzić pierwszy taki automat. Funkcjonuje on od ubiegłego tygodnia i na razie prezentuje się dość skromnie – jest sporo mniejszy od typowego Paczkomatu InPostu. Ma pięć większych komór i prawie 30 mniejszych. Nie wygląda na to, by zmieściły się w nim większe gabaryty. Cainiao w swych automatach umieszcza bowiem paczki do określonego limitu - według standardów chińskich suma ich wysokości, szerokości i długości nie powinna przekraczać 140 cm. Stąd ograniczona liczba dużych komór.

Automat paczkowy został opracowany i zbudowany przez chińską firmę Cainiao, która również jest częścią Alibaby. To zdecydowanie nie jest firma krzak – funkcjonuje już od 2013 r, a trzy lata temu wyceniono ją na ponad 20 mld dol. To jedna z większych firm logistycznych w Chinach.







Automat paczkowy Alibaby ułatwi odbiór towarów zakupionych na AliExpress.

Pierwszy automat znajduje się przy ulicy Zawiszy Czarnego 16 na warszawskiej Woli, obok apteki. Jeszcze nie wiemy, gdzie i kiedy mają zostać postawione i uruchomione kolejne – wiemy jednak, że Alibaba bardzo poważnie traktuje polski rynek, przynajmniej wedle jej deklaracji. Automatów tych ma się pojawić znacznie więcej w Warszawie. O innych miastach wieści na razie brak – można jednak założyć, że to tylko kwestia czasu.







W razie wątpliwości: obsługa urządzenia i interfejs są dostępne w języku polskim. Bezpieczeństwa klientów oraz samego automatu pilnuje kamera monitoringu.



*Współpraca: Dawid Kosiński