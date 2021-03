„Xiaomi lepsze!”. Przyglądamy się najciekawszym gadżetom od Xiaomi z AliExpress

Znaną formułę o wyższości sprzętów Xiaomi znają wszyscy fani marki, których w Polsce jest bez liku. Chiński producent zdobył popularność sprzedażą świetnych telefonów w niskich cenach, ale dziś realizuje już nieco inną strategię. Licencjonuje swoją markę różnej maści gadżetom: od latarek, przez czujniki gleby po lampki odstraszające komary. Wszystkie je znajdziemy w ofercie AliExpress.

Najciekawszym propozycjom przyjrzymy się właśnie w tym materiale.

Ładowarki bezprzewodowe

Zaczynamy od kwestii związanych bezpośrednio ze smartfonami. Xiaomi sprzedaje bowiem swoje ładowarki bezprzewodowe. Na AliExpress znajdziemy m.in. 55-watową ładowarkę, którą ustawimy na biurku, a także jej samochodową wersję o mocy 20 W. Ta druga może również pełnić funkcję statywu, kiedy uruchamiamy nawigację.





Głośniki bezprzewodowe

Lepiej jednak nie zużywać energii smartfona do odgrywania muzycznych kawałków bezpośrednio z wbudowanych głośników. Choć masochiści potrafią z ich pomocą oglądać filmy, to ma to niewiele wspólnego z przyjemnością. O wiele lepiej zainwestować w głośniki bezprzewodowe, które różnią się ceną w zależności od wielkości.

Za 60 zł dostaniemy kieszonkowy głośniczek w kształcie walca. Dokładając 30 zł możemy liczyć na dość dużą, prostopadłościenną konstrukcję, którą wsadzimy np. do kieszeni plecaka. Na około 180 zł wyceniono zaś wodoodporny głośnik ze zdjęcia poniżej, który świetnie nadaje się na kemping.

Xiaomi ma jednak wiele bardziej wymyślnych urządzeń w ofercie.

Nakarm swojego pupila z miski Xiaomi.

Chińczycy dbają o naszych czworonożnych przyjaciół. Kotom sprawić możemy więc zestaw dwóch misek ze stojakiem o odpowiednim nachyleniu.

O wiele ciekawie wygląda jednak miska dedykowana psom. Ma bowiem zbudowaną wagę, dzięki czemu upewnimy się, że nie przekarmiamy swojego pupila.

Po posiłku należy zadbać o uzębienie. I nie mam tu na myśli tylko psów, ale również ich właścicieli. Xiaomi Mijia T100 to elektroniczna szczoteczka soniczna z minimalistycznym designem. Wyróżniają ją dwie przypominajki. Pierwsza, po 30 sekundach przypomni o zmianie pozycji, a druga zatrzyma drgania końcówki po dwóch minutach szczotkowania.

A skoro już przy czyszczeniu jesteśmy - co powiecie na:

Ultradźwiękowe czyszczenia okularów

Właśnie to oferuje Mijia Youpin EraClean, wyceniona na ok. 100 zł. Choć dedykowana jest usuwaniu zanieczyszczeń ze szkieł, to powinna poradzić sobie również z innymi, podobnymi materiałami.

Mijia jest zresztą pod-marką Xiaomi zorientowaną właśnie na domowe zastosowania. To ona firmuje m.in. mały, przenośny odkurzacz, którym możemy wyczyścić rozsypane chrupki w samochodzie czy mop z wbudowanym pojemnikiem na wodę.

Model 1S ma 1,7 litra pojemności i wykonany jest ze stali, która zapobiega szybkiej utracie ciepła. Czajnik możemy kontrolować za pomocą aplikacji i planować gotowanie wody czy utrzymanie optymalnej temperatury. Co ciekawe, na AliExpress znaleźć możemy również przenośne czajniko-termosy.

Odstraszacze komarów

Już niedługo komary zaczną uprzykrzać nam życie. A nie ma przecież nic gorszego niż próba zaśnięcia wśród brzęczących odgłosów małych skrzydełek. W ich unieszkodliwieniu pomoże m.in. lampa Xiaomi Youpin Sothing. Wabi komary w zasięg lampy, a następnie posyła je na tamten świat.

Podobnie, choć z wykorzystaniem impulsów elektrycznych działa packa Mosquito Swatter. Sugeruję nie używać jej jednak do obijania mebli, gdzie przycupnąć mogą owady.

W zimniejszej porze roku świetnie sprawi się zaś ocieplana podkładka pod laptopa, klawiaturę i myszkę. Nie ma końcu nic gorszego, niż próba pisania zgrabiałymi palcami. Trzeba tylko uważać, aby podwyższona temperatura nie odbiła się na kulturze pracy jednostki.

W jakiej glebie rosną moje kwiaty?

Na pewno zadajemy sobie to pytanie każdego dnia. Xiaomi odpowie na nie z użyciem czujnika Mi Flora Monitor. Wystarczy, że wsadzimy go w doniczkę, aby za pomocą smartfona odczytywać wskazania dotyczące wilgotności gleby, jej temperatury i nasłonecznienia rośliny.

Dzięki lokalizatorowi nie zgubimy portfela.

Ranres to lokalizator od Xiaomi, łączący się z aplikacją Mi Home przez Bluetooth. W aplikacji można sprawdzić położenie urządzenia na mapie, albo je wywołać. Lokalizator sprawdzi się np. przymocowany do kluczy czy do torby w podróży.

Xiaomi to dobrze znana w Polsce marka, ale na AliExpress znajdziemy mnóstwo innych firm z Państwa Środka. Chińska platforma zaoferuje ich produkty w promocyjnych cenach już 29 marca, kiedy rozpocznie urodzinową wyprzedaż, dorzucając dodatkowy kupon. Sklep zwróci 3 dol. za każde wydane 30 dol. (czyli np. 9 dol. za 90 dol.). Oferty sprawdzimy TUTAJ albo w naszych wcześniejszych artykułach z najciekawszymi gadżetami:

*Artykuł powstał we współpracy z AliExpress