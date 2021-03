Roboty sprzątające i oświetlenie dla domu. Sprawdzamy najciekawsze gadżety z AliExpress

Można sprzątać bez technologii, ale... po co? W dzisiejszych czasach wystarczy odpalić robota, a samemu zabrać się za rozwiązywanie łamigłówek. Jakich? Odpowiedź na końcu tego artykułu.

Oświetlenie LED

Oświetlenie może nadać wnętrzom naszych pomieszczeń nowy wymiar i wprowadzić unikalny klimat. Zwłaszcza po zmroku, kiedy nie musi już konkurować ze światłem słonecznym. Wówczas możemy zamienić zwykły salon w zaciszną salę kinową np. za pomocą taśm LED na Bluetooth, którymi sterować możemy z poziomu smartfona.

Możemy ustalić dowolny kolor, który pomoże w zbudowaniu nastroju lub porannej pobudce w jasnych barwach. Taśmy lub dedykowane lampki mogą również oświetlać drogę do łazienki po zmroku, dzięki czemu nie będziemy obijać palców o rogi mebli. LED-y mogą bowiem włączać się automatycznie, kiedy wykryją ruch.

Można je również wykorzystać do przystrojenia wnętrza komputera – o ile dysponujemy przezroczystą obudową. Wystarczy je wówczas podłączyć do płyty głównej, aby odświeżyć wygląd starej jednostki.

Jak widać lampki sprawdzą się nie tylko na święta!

A jeśli już przy komputerach jesteśmy, to osoby jedzące posiłki przy komputerze powinni zdecydowanie zainwestować w lepki żel, którym usuną wszelkie zabrudzenia z klawiatury.

Zadziała on w przypadku czyszczenia wszelkie nieregularnych powierzchni, gdzie osadzają się drobne zanieczyszczenia czy kurz, jak np. w samochodowych nawiewnikach.

W czyszczeniu powierzchni płaskich zdecydowania lepiej sprawdzi się jednak robot.

Robot sprzątający

Do najpopularniejszych na AliExpress należy m.in. model X600 z nawigacją laserową, która pozwala mu bezpiecznie poruszać się po mieszkaniu. Możemy go zaprogramować za pomocą aplikacji, np. do omijania konkretnych stref w mieszkaniu albo też ustawić kilka trybów sprzątania w zależności od rodzaju zanieczyszczeń.

Dużą popularnością na AliExpress cieszą się również marki Neatsvor, Liectroux czy Liefant. Każda z nich oferuje produkty w innym przedziale cenowym w zależności od potrzeb i możliwości. Ceny zaczynają się już w okolicach 400 zł.

Zautomatyzować można również czyszczenie szyb. Roboty bez problemu może przyssać się do szyby i w kilka chwil wyszczotkować jej powierzchnię. PhoReal można już dostać za niewiele ponad 300 zł. Model FR-S60 oferuje przy tym zdalną kontrolę za pomocą pilota i siłę „udźwigu”, a raczej przyssania do szyby, równą blisko 5 kilogramom. Nie należy się więc obawiać, że robot spadnie z dużej wysokości.

To jeszcze nie koniec automatyzacji. Można ją bowiem dodać do… kosza na śmieci. Model reagować może na ruch lub stuknięcie i podnosić górną klapkę. W ciemnościach pomoże nam wewnętrzne oświetlenie otworu, dzięki czemu nie rozrzucimy odpadków na podłogę.

Nawilżacz potrafi być prawdziwym ratunkiem w sezonie grzewczym, kiedy suche powietrze wzmaga naszą podatność na infekcje. Podniesie on wilgotność powietrza, co powinno wpłynąć również na komfort snu.

Komfort jazdy samochodem podniesie z pewnością przenośny rozpylacz zapachów. Bez problemu zmieści się w uchwyt dla napojów, a przekręcając jego górne wieczko dostosujemy intensywność zapachu.

Po całym tym sprzątaniu i odświeżaniu przestrzeni dobrze się odprężyć. Pomoże w tym np. Xiaomi Mitu, czyli ciekawa wariacja na temat kostki rubika, w której każda ściana jest oddzielną łamigłówką.





Z tej okazji chińska platforma już 29 marca rozpocznie urodzinową wyprzedaż, która potrwa aż do piątku. Klienci skorzystają na dodatkowej zniżce. Sklep zwróci 3 dol. za każde wydane 30 dol. (czyli np. 9 dol. za 90 dol.). Najciekawsze gadżety na rower czy biwak sprawdźcie w naszym wczorajszym artykule, ale zawsze możecie samodzielnie zerknąć na listę artykułów w promocyjnych cenach.

*Artykuł powstał we współpracy z AliExpress