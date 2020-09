EA Play stanie się częścią Xbox Game Pass już 10 listopada. Gry otrzymają wsparcie xCloud

Już wiemy, kiedy będziemy mogli zagrać w gry Electronic Arts w ramach subskrypcji Xbox Game Pass. EA Play stanie się częścią abonamentu Microsoftu już 10 listopada 2020 r.

Microsoft zdaje sobie sprawę, że nie wyrobił się z własnymi grami z kategorii AAA na premierę Xbox Series X oraz Xbox Series S. Gigant z Redmond nie planuje jednak oddawać tutaj pola Sony i wie, że potrzebuje wsparcia i tak jak nie ma odpowiedzi na gry na wyłączność na konsole PlayStation, tak robi teraz wszystko, co się da, by granie w tytuły multiplatformowe było tańsze i wydawało się atrakcyjniejsze właśnie na sprzętach z rodziny Xbox.

To właśnie z tego powodu Microsoft wykupił Zenimax wraz z całą Bethesda (i markami takimi jak Doom, Wolfenstein, Fallout i The Elder Scrolls) oraz nawiązał strategiczne partnerstwo z Electronic Arts (co pozwoliło na połączenie subskrypcji EA Play, czyli dawnego EA Access, z abonamentem Xbox Game Pass). Już lada moment skorzystają na tym klienci, którzy mają już konsolę z rodziny Xbox One bądź kupią jedną z dwóch konsol z linii Xbox Series.

EA Play stanie się częścią Xbox Game Pass Ultimate już 10 listopada 2020 r.

O tym, że za dostęp do gier z biblioteki EA Play subskrybenci usługi Xbox Game Pass nie będą płacić dodatkowo, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, ale dzisiaj firmy Microsoft i Electronic Arts podały termin wprowadzenia tej integracji na konsolach. Okazuje się, że start podrasowanej usługi Xbox Game Pass Ultimate zaplanowano na światową premierę Xbox Series X oraz Xbox Series S, czyli dokładnie 10 listopada 2020 r.

Gry z desktopowej wersji EA Play będą dostępne również na pecetach w ramach usługi Xbox Game Pass PC, która jest częścią Xbox Game Pass Ultimate, nieco później, czyli w grudniu. Co jednak ciekawe, już ma start w przynajmniej wybrane gry z biblioteki Electronic Arts będzie można zagrać dzięki wsparciu funkcji xCloud od samego początku na smartfonach z Androidem w ramach aplikacji Xbox Game Pass.