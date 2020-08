Już wszyscy czterej polscy operatorzy infrastrukturalni ruszyli z 5G. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie można skorzystać z sieci 5. generacji od T-Mobile i jak wygląda jego mapka zasięgu.

T-Mobile, podobnie jak Plus, Orange i Play, uruchomił swoje 5G w Polsce na częstotliwościach wykorzystywanych do tej pory na potrzeby LTE — w jego przypadku jest to pasmo 2100 MHz. Oznacza to, że na sieć 5. generacji z prawdziwego zdarzenia musimy jeszcze poczekać. Zaplanowana na ten rok aukcja nie odbyła się z powodu koronawirusa, a dalsze postępowanie w tej sprawie będzie miało miejsce najpewniej dopiero w przyszłym roku.

Operatorzy robią, co mogą na falach 2100 MHz i 2600 MHz. Możliwość korzystania z częstotliwości z pasma 3,4-3,8 GHz uzyskają najpewniej dopiero w 2021 r., o 26 GHz nie wspominając. Mimo to z 5G w tym podstawowym wymiarze można korzystać już dziś. Wystarczy do tego odpowiednie urządzenie wspierające łączność nowej generacji karta SIM oraz zasięg stacji bazowej sieci 5. generacji. Tylko gdzie takową znaleźć?

Już wcześniej publikowaliśmy mapki zasięgu wszystkich operatorów, które przygotowano na bazie informacji o tym, gdzie powstają stacje bazowe 5G. Potem zaczęliśmy zaglądać na strony telekomów i już wcześniej informowaliśmy, gdzie ze swoją siecią 5. generacji docierają Plus, Orange oraz Play. Dzisiaj przyglądamy się temu, jak to wygląda w przypadku T-Mobile’a.

Sieć zapowiedziała, że na start zapewni zasięg 5G na 1,6 tys. stacji bazowych w kraju, a do końca czerwca w zasięgu będzie 6 mln osób na terenie 46 miast i miejscowości na terenie całej Polski. Na liście wyszczególniono kilkanaście miast. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie konkretnie na ich terenie jest zasięg sieci 5. generacji od T-Mobile’a. Przyjrzeliśmy się im na oficjalnej mapce zasięgu opublikowanej przez telekom.

T-Mobile i 5G — Warszawa

T-Mobile i 5G — Łódź

T-Mobile i 5G — Kraków

T-Mobile i 5G — Poznań

T-Mobile i 5G — Wrocław

T-Mobile i 5G — Płock

T-Mobile i 5G — Opole

T-Mobile i 5G — Częstochowa

T-Mobile i 5G — Rzeszów

T-Mobile i 5G — Bielsko-Biała

T-Mobile i 5G — Kielce

T-Mobile i 5G — Górnośląski Okręg Przemysłowy

