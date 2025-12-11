Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Ksiądz znalazł wymówkę, żeby hałasować w mieście. I pokazał, dlaczego mamy problem

Hałas rodzi hałas, a nadmiar dźwięków usprawiedliwia dokładanie kolejnych uciążliwych odgłosów – krzycząca przestrzeń pełna jest paradoksów.

Adam Bednarek
halas
REKLAMA

Ci bardziej wrażliwi na dźwięki mieszkańcy łódzkiej Dąbrowy nie muszą nastawiać budzików. Punktualnie budzą ich odgłosy dzwonów z pobliskiego kościoła, które o 6:00 zapowiadają zbliżającą się mszę. Skargi pojawiały się na osiedlowej grupie facebookowej. Żyjący w okolicy dłużej w rozmowie z łódzką "Wyborczą" przyznają, że do dźwięków zdążyli się przyzwyczaić. Inni mówią, że dzwony słyszą w weekendy, kiedy otworzą okno.

Proboszcz w rozmowie z lokalnym serwisem tłumaczy, że dzwony dzwonią tylko niecałą minutę, a więc najkrócej, jak to możliwe. Na dodatek wszystko dzieje się zgodnie z prawem, bo o godzinie 6:00 cisza nocna już nie obowiązuje.

REKLAMA

- W porównaniu z miejskim hałasem dźwięk dzwonów nie jest uciążliwy – dodaje duchowny.

Podobne głosy pojawiały się w dyskusji na osiedlowej grupce. Ci, którzy bronili dźwięków przypominających o sferze duchowej, przypominali, że przecież żyjąc koło kościoła trzeba liczyć się z takimi odgłosami. Ten argument w sporach o hałasie pojawia się bardzo często. Skoro mieszka się w pobliżu lotniska, dworca, przystanku, drogi to skazało się na życie w tumulcie. Cierp ciało skoroś chciało.

Ksiądz dotknął bardzo poważnego problemu

Zapewne nie przesadził. W porównaniu do odgłosów ruchu drogowego dzwon bijący mniej niż minutę to nic. Nawet jeżeli nagle robi się głośniej to tylko przez chwilę. Tymczasem szum samochodów słychać niemal cały dzień. Do tego dochodzą te wyjątkowo głośne, których kierowcy dają znać całej okolicy: "już jestem, przyjechałem, cieszcie się razem ze mną i podziwiajcie warczącą symfonię".

Co przeszkadza cały dzień? Listę można ciągnąć niemal w nieskończoność. Sąsiad słuchający zbyt głośno radia albo telewizora. Dźwięki automatów paczkowych: hałas silników podjeżdżających aut, pyknięcie przy otwarciu skrytki i trzask, gdy jest zamykana. Alarmy. Myjnia. Dzieci bawiące się na placu zabaw. Uczniowie grający w piłkę na szkolnym boisku. Coraz powszechniejsze klimatyzatory i pompy ciepła. Obyśmy mieli tylko takie problemy w głośnej przestrzeni jak bijące przez minutę dzwony!

Na dodatek nie chodzi tu przecież o rozrywkę jednostki, jak w przypadku osoby, która głośno słucha muzyki na telefonie albo rozmawia tak, że wszyscy słyszą dookoła. Dzwony przypominają, że może być coś więcej niż tylko życie doczesne. Nawołują do zastanowienia, są szansą na chwilę zadumy.

Tylko teraz odwróćmy ten punkt widzenia: czy właśnie z tego powodu, że źródeł hałasu wokół nas jest tak wiele, nie powinniśmy dążyć do tego, aby nie dokładać kolejnych? Owszem, ktoś powie, że dzwony były pierwsze, więc nie powinno zaczynać się od końca, lepiej zająć się świeższymi kwestiami. Tyle że rola dzwonów na przestrzeni lat się zmieniła i ludzie dysponują już narzędziami, które pozwolą dotrzeć na mszę o odpowiedniej porze. Można podawać w wątpliwość sens dzwonienia z samego rana, które odbywa się tylko dlatego, że tak było zawsze.

Ksiądz pokazał, dlaczego dyskusja o hałasie jest tak bardzo potrzebna

Argument "skoro oni są głośniejsi, to my też możemy" jest sednem problemu. Tak myślą prawie wszyscy. Jak w memie o Spidermanie, gdzie przebrani w strój superbohatera wskazują na siebie. Tyle że liczba zrzucających winę w przypadku hałasu jest znacznie większa.

Po raz kolejny dostaję dowód na to, że potrzebujemy rozszerzania stref ciszy. Nie możemy zadowalać się wyłącznie skrawkami przestrzeni, gdzie hałas jest źle widziany. Albo nieakceptowany jedynie przez krótki czas. Musimy zrozumieć, że czynników odpowiedzialnych za problem jest wiele i to nie usprawiedliwia innych przed dokładaniem swojej cegiełki. Hałas trzeba rozmontowywać, a nie wzmacniać.  

Nie chodzi też o to, aby zakazywać wszystkiego, co jest głośne. W tym przypadku o kompromis jest przecież łatwo. Poranna msza nie musi być zwiastowana biciem dzwonów, ale popołudniowa już śmiałoby mogła. Walka z hałasem to walka o przestrzeń, w której pamięta się też o innych.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA
Adam Bednarek
11.12.2025 12:07
Tagi: Architekturamiastamiasto przyszłości
Najnowsze
12:07
Ksiądz znalazł wymówkę,żeby hałasować w mieście. I pokazał, dlaczego mamy problem
Aktualizacja: 2025-12-11T12:07:38+01:00
11:06
Odkryto najstarsze ognisko na świecie, a przy nim najstarszą zapalniczkę. Archeolodzy aż usiedli
Aktualizacja: 2025-12-11T11:06:47+01:00
10:51
ChatGPT to od teraz mistrz Photoshopa. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-12-11T10:51:32+01:00
10:01
Twój dziadek rozpocznie nowe życie jako cukiernica. "Żałoba potrzebuje nowych form"
Aktualizacja: 2025-12-11T10:01:53+01:00
9:53
Tarcza kopała tunel, ale pozbawiła ludzi mieszkań. Jest szansa na szczęśliwe zakończenie
Aktualizacja: 2025-12-11T09:53:09+01:00
8:55
Szef OpenAI używa ChataGPT do opieki nad niemowlakiem. Biedne dziecko
Aktualizacja: 2025-12-11T08:55:49+01:00
8:53
Wyczyść To z Tefal Clean It. Odkurzacz piorący akurat na Święta
Aktualizacja: 2025-12-11T08:53:17+01:00
8:02
Ryanair to najgorsza linia na świecie. Zmiótł każdego w rankingu
Aktualizacja: 2025-12-11T08:02:26+01:00
7:00
Potężny rozbłysk ukrytej czarnej dziury. Trwał 7 godzin
Aktualizacja: 2025-12-11T07:00:00+01:00
6:15
Pokażesz na granicy, co pisałeś na Facebooku. Albo won do domu
Aktualizacja: 2025-12-11T06:15:00+01:00
6:13
Prawdziwa noc to już luksus. Ludzie chcą jeszcze więcej światła
Aktualizacja: 2025-12-11T06:13:00+01:00
6:08
Teleskop Webba pobił własny rekord. "Spojrzał w otchłań czasu"
Aktualizacja: 2025-12-11T06:08:00+01:00
6:06
Potężna tarcza się przebiła. Powstaje długi tunel dla samochodów
Aktualizacja: 2025-12-11T06:06:00+01:00
6:01
Nie tylko klimat winduje ceny żywności. Prawdziwy winny jest inny
Aktualizacja: 2025-12-11T06:01:00+01:00
21:20
Świat zaczyna przekonywać się do składaków. Ile można czekać
Aktualizacja: 2025-12-10T21:20:31+01:00
20:37
Potężna sieć przemytu napędza chińską rewolucję AI. Powstał czarny rynek chipów
Aktualizacja: 2025-12-10T20:37:06+01:00
20:10
Koniec przewagi NVIDII. Konkurencja wreszcie nadrobiła
Aktualizacja: 2025-12-10T20:10:38+01:00
19:36
RAM droższy niż karty graficzne i procesory. To już jakiś koszmar
Aktualizacja: 2025-12-10T19:36:32+01:00
19:12
Apple ma bat na Rosję. Nie zablokują jednej aplikacji
Aktualizacja: 2025-12-10T19:12:13+01:00
18:49
Biały Dom walczy z fontem Calibri. Jest zbyt lewacki
Aktualizacja: 2025-12-10T18:49:42+01:00
18:23
Będą remastery Fallouta? Zjadłem na nim zęby i czuję się olany
Aktualizacja: 2025-12-10T18:23:06+01:00
18:03
Szykują szpitale na wojnę. Lekarze poczują klimat okopów
Aktualizacja: 2025-12-10T18:03:50+01:00
18:01
Koniec serii Call of Duty, jaką znaliśmy. Graczom niech będą dzięki
Aktualizacja: 2025-12-10T18:01:19+01:00
17:40
Da się zrobić telefon, który nie jest nudny. Aż boli, że powstanie tak mało sztuk
Aktualizacja: 2025-12-10T17:40:07+01:00
17:31
Samsung zmienia podejście do telefonów. Tych, które Polacy kupują najchętniej
Aktualizacja: 2025-12-10T17:31:34+01:00
16:46
Pięć lat po premierze Cyberpunk 2077 dostał najlepszy zwiastun w historii. Czyste kino
Aktualizacja: 2025-12-10T16:46:38+01:00
15:49
Pierwszy składany iPhone zmieni wszystko. Poruszy cały świat
Aktualizacja: 2025-12-10T15:49:20+01:00
15:32
Najlepsze menedżery haseł. Te aplikacje to inwestycja w bezpieczeństwo - i wygodę
Aktualizacja: 2025-12-10T15:32:17+01:00
15:00
Limitowane okulary XR od VITURE i CD PROJEKT RED. Cyberpunk 2077 wychodzi poza ekran
Aktualizacja: 2025-12-10T15:00:16+01:00
14:57
Bank pozwoli zablokować wszystkie transakcje. Jednym przyciskiem okiwasz oszustów
Aktualizacja: 2025-12-10T14:57:26+01:00
14:37
Windows 11 nie będzie mulić w grach. Koniec męczarni
Aktualizacja: 2025-12-10T14:37:26+01:00
14:23
Polskie myśliwce dla Ukrainy. W zamian chcemy strategiczną technologię
Aktualizacja: 2025-12-10T14:23:32+01:00
13:39
Allegro dalej wojuje z InPostem. Efekt: usługa, która namiesza
Aktualizacja: 2025-12-10T13:39:58+01:00
13:04
Polska elektrownia jądrowa lada moment. "Konkurencja może się zdziwić"
Aktualizacja: 2025-12-10T13:04:40+01:00
12:00
Budujesz PC na lata? Samsung 9100 PRO pokazuje sens przejścia na PCIe 5.0
Aktualizacja: 2025-12-10T12:00:48+01:00
11:27
Orange przygotował się na święta. Mikołaj w tym roku szybciej przyniesie prezenty
Aktualizacja: 2025-12-10T11:27:12+01:00
11:09
McDonald's serwuje świąteczny koszmar. Dawno nie widziałam takiego bubla
Aktualizacja: 2025-12-10T11:09:28+01:00
10:30
Kometa 3I/Atlas wywołała burzę. "Musi zawierać coś jeszcze"
Aktualizacja: 2025-12-10T10:30:55+01:00
9:14
Uber zmienia zamawianie kursów. Klikasz jak po fast fooda
Aktualizacja: 2025-12-10T09:14:55+01:00
9:00
Jak działa tunel aerodynamiczny Flyspot? Nie bój się o latanie w pomieszczeniu
Aktualizacja: 2025-12-10T09:00:09+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA