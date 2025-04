Strefy ciszy w… miastach? Chcą walczyć z hałasem telefonów i rozmów

Wydają się potrzebne, ale… jak je zrealizować? Problem z hałasem polega na tym, że rzadko kiedy źródło bywa blisko. Muzykę puszczaną przez sąsiadów z podwórka obok słyszę nawet oddalając się od mojej kamienicy. Utwór zagłusza przejeżdżające auto z końca ulicy. Latem dochodzą do tego np. odgłosy koszenia trawy. Na hałas składa się mnóstwo czynników, co opisała w swojej książce Małgorzata Halber. To w zasadzie wszystko, co nas otacza, a stworzenie stref wolnych od nadmiaru jest kuszące, ale może być bardzo trudne do wykonania.