REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Apple zabił mi ulubionego iPhone’a i zmusza do płacenia więcej

iPhone’a Air zastąpił mój ulubiony model, najrozsądniejszy z całej serii. Nie pozostawiono mi wyboru - teraz będę musiał zapłacić więcej.

Albert Żurek
Koniec iPhone Plus
REKLAMA

W nowej rodzinie smartfonów Apple’a zabrakło sprzętu z dopiskiem Plus, który był w ofercie giganta technologicznego praktycznie od zawsze. Już za czasów legendarnego iPhone’a 6 oraz 6s wersja Plus była tą najlepszą i najdroższą. Niestety, teraz ponownie została zastąpiona - tym razem prawdopodobnie na stałe.

REKLAMA

iPhone’y z dopiskiem Plus były królami opłacalności 

Pierwszy model z dopiskiem Plus został wprowadzony w 2014 r., podczas debiutu serii iPhone 6. Smartfony głównie różniły się od siebie rozmiarem: zwykłe wersje były wyposażone w 4,7-calowe ekrany, a Plusy w ogromne (jak na tamte czasy) 5,5-calowe wyświetlacze. No i oczywiście większe akumulatory.

Wraz z iPhone 7 zmieniło się jednak więcej. Model 7 Plus został wyposażony nie tylko w większy ekran i akumulator: po raz pierwszy zastosowano w nim drugi aparat na tylnym panelu, z dodatkowym teleobiektywem o 2-krotnym zbliżeniu optycznym i 10-krotnym cyfrowym.

iPhone 8 Plus - pierwsze wrażenia, test, recenzja / iOS 11.0.2
iPhone 8 Plus z 2017 r.

Po debiucie rodziny iPhone 8 producent zrobił sobie przerwę z Plusikami, aż do czasów iPhone'a 14 z 2022 r. Wtedy kompaktowy iPhone 13 Mini został zastąpiony iPhone'em 14 Plus. Apple nie starał się jednak stworzyć zupełnie nowego podejścia w projektowaniu smartfonów. iPhone 14 Plus okazał się jedynie większą wersją zwykłej czternastki. Zwykły iPhone 14 został wyposażony w 6,1-calowy ekran, a w większym Plusie można było znaleźć 6,7-calowy, dokładnie taki sam panel.

iPhone 14 Plus i iPhone 14

W następnych latach - 2023 r. i 2024 r. firma kontynuowała trend. Obok iPhone’a 15 pojawił się iPhone 15 Plus (którego stałem się właścicielem na początku 2024 r.), podobnie jak w obok iPhone'a 16 sprzedawano iPhone'a 16 Plus. Zamysł urządzenia się nie zmienił: w mniejszym zastosowano 6,1-calowy ekran, a większym 6,7-calowy panel. Z masywniejszych ekranów wynikała także większa obudowa oraz pojemniejsza bateria.

Różnice w czasie odtwarzania wideo poszczególnych modeli wyglądały następująco:

  • iPhone 14 - 20 godz., 14 Plus - 26 godz.;
  • iPhone 15 - 20 godz., 15 Plus - 26 godz.;
  • iPhone 16 - 22 godz., 16 Plus - 27 godz.

Poza tym, wszystkie iPhone’y z dopiskiem Plus oferowały dokładnie takie same możliwości jak zwykły model. Stosowano w nich identyczne, podwójne zestawy aparatów, ekrany OLED 60 Hz (w 14 ze wcięciem, a od 15 z dynamiczną wyspą), takie same procesory, ilość pamięci operacyjnej i wewnętrznej, moce ładowania i łączności. Były to niemal identyczne urządzenia, tyle że większe i mniejsze.

iphone 16 16 plus
iPhone 16 Plus i iPhone 16

Jednocześnie Plusy nie kosztowały znacznie więcej od zwykłego iPhone’a. W przypadku serii 14 różnica wynosiła 700 zł (choć wtedy, czyli w 2022 r. smartfony Apple’a ogólnie były drogie).

iPhone 15 Plus był 600 zł droższy od 15, a 16 Plus wymagał dopłaty 500 zł. Za kilkaset złotych więcej otrzymywaliśmy większy ekran oraz znacznie lepszą baterię, która zapewniała podobne wyniki czasów pracy na baterii jak w najdroższych Pro Maxach. Jednocześnie iPhone’y Plus były znacznie tańsze od najbardziej zaawansowanych modeli.

Apple zabija iPhone’y Plus. Zastąpi je cienias o małej baterii

W miejsce Plusa teraz wskakuje iPhone Air. Pierwsza generacja smukłego smartfona Apple’a robi wrażenie pod względem grubości - mierzy zaledwie 5,54 mm. Oznacza to, że jest ponad 2 mm cieńszy od iPhone’a 16 Plus (7,80 mm grubości). Chociaż to nie tak, że iPhone Air na całej powierzchni jest taki cienki. Górna część panelu tylnego zawiera wystającą na kilka mm wyspę na jeden aparat, więc jest to trochę oszustwo ze strony Apple’a.

iphone air
Smukły iPhone Air

Z cienką obudową wiążę się też inna kwestia: akumulator. Apple w iPhone Air zastosował jednostkę o pojemności ok. 3149 mAh, która ma zapewnić… aż 27 godzin odtwarzania wideo. Czyli dokładnie tyle, co iPhone 16 Plus z niewiele większym ekranem i baterią o pojemności 4674 mAh. Nie wiem, jakim cudem akumulator ponad 1500 mAh mniejszy zapewni taki sam czas pracy na baterii. Trochę nie chce mi się w to wierzyć. 

Patrzę na testy Apple’a z przymrużeniem oka, ponieważ w teorii iPhone 16 Pro Max też miał działać dłużej niż iPhone 16 Plus na jednym ładowaniu - 33 godz., zamiast 27 godz. Wyniki testów przeprowadzone w realnych, codziennych warunkach były jednak zgoła odmienne. To właśnie iPhone 16 Plus zapewniał najlepsze czasy na baterii.

Teraz muszę płacić więcej, żeby dostać lepszą baterię

Wiecie, co mnie najbardziej martwi w tej sytuacji? Że Apple nie daje mi już wyboru. Sam jestem posiadaczem iPhone’a 15 Plus, którego najprawdopodobniej nie wymienię jeszcze co najmniej przez następny rok. Jednak jeśli będę chciał kupić smartfona o podobnym czasie pracy na jednym ładowaniu, nie będę mógł kupić mniej zaawansowanego Plusa. Będę zmuszony do wyboru najdroższego iPhone’a Pro Max.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
iPhone 16 Plus - 3879 zł
Media Expert

Na szczęście po premierze iPhone'a 17 można jeszcze kupić iPhone'a 16 Plus. Jest to obecnie ostatni przedstawiciel z rodziny większych, ale tych rozsądniejszych cenowo smartfonów.

Więcej o nowych iPhone'ach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: Wongsakorn 2468 / Shutterstock.com

REKLAMA
Albert Żurek
11.09.2025 18:57
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
18:42
Drzewom coś się wyraźnie nie zgadza. Pomieszał im się kalendarz
Aktualizacja: 2025-09-11T18:42:34+02:00
18:02
Dron USA ostrzelał UFO. Senator ujawnia wideo z awarią rakiety
Aktualizacja: 2025-09-11T18:02:04+02:00
17:41
Amazing Apple. iPhone 17 rozpozna kolor etui i sam dopasuje system
Aktualizacja: 2025-09-11T17:41:37+02:00
17:21
Na topowe karty GeForce poczekamy dłużej. Ale chyba nie warto
Aktualizacja: 2025-09-11T17:21:52+02:00
16:27
AirPods Pro 3 niby grają dłużej, ale etui to dramat. Apple znów bajeruje
Aktualizacja: 2025-09-11T16:27:06+02:00
16:07
Jest nowy standard ładowania, działa na starych telefonach. Brawo
Aktualizacja: 2025-09-11T16:07:54+02:00
15:57
RegioJet pokazał cennik i udowodnił Polakom: może być taniej niż u PKP
Aktualizacja: 2025-09-11T15:57:47+02:00
15:41
Robot Lidla aż 700 zł taniej. Rywal Thermomixa w świetnej promocji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:41:33+02:00
15:16
Ekonomia dronowa. Za ile i czym możemy strącać drony - polski cennik
Aktualizacja: 2025-09-11T15:16:57+02:00
14:18
Jak wyłączyć i zrestartować iPhone'a? Poradnik
Aktualizacja: 2025-09-11T14:18:38+02:00
14:01
Ile pamięci potrzebuje twój iPhone? Podpowiadamy, którą opcję wybrać
Aktualizacja: 2025-09-11T14:01:51+02:00
13:08
Elon Musk zrzucony z tronu. Przez moment rządził inny bogacz - wystarczyło
Aktualizacja: 2025-09-11T13:08:36+02:00
12:56
Łazik na Marsie odkrył "potencjalne oznaki życia". NASA mówi: to może być to
Aktualizacja: 2025-09-11T12:56:35+02:00
11:52
Polska ogranicza ruch lotniczy na wschodzie. Podano, kto może latać, a kto nie
Aktualizacja: 2025-09-11T11:52:11+02:00
11:08
Jaki jest iPhone 17 Pro (Max) na żywo? Już go sprawdziliśmy
Aktualizacja: 2025-09-11T11:08:25+02:00
10:35
Samsung takiego smartfona jeszcze nie miał. To bat na składanego iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-11T10:35:08+02:00
10:08
YouTube będzie tłumaczył wszystko jak leci. Były napisy, wchodzi dubbing
Aktualizacja: 2025-09-11T10:08:49+02:00
9:48
W końcu mogę przesiąść się na Apple Watcha Ultra. Czekałem na tę nowość w trójce
Aktualizacja: 2025-09-11T09:48:07+02:00
9:16
PlayStation wydaje nową aplikację na smartfony. Rodzice będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-11T09:16:55+02:00
9:01
System kaucyjny jest tuż za rogiem. Postawienie automatu to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-09-11T09:01:46+02:00
8:44
iPhone 17: sprawdziliśmy już pierwszego nie-Prosiaka dla tych, co wcześniej mieli Pro
Aktualizacja: 2025-09-11T08:44:18+02:00
8:05
Lotnisko w Krakowie szykuje wielki remont. Jeśli plan zawiedzie, czeka nas paraliż
Aktualizacja: 2025-09-11T08:05:35+02:00
6:45
Starsze Apple Watche też dostaną najciekawszą nowość. Miłe zaskoczenie
Aktualizacja: 2025-09-11T06:45:00+02:00
6:34
iPhone'y 17 dostały nowy czip N1. To wielka innowacja skryta w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-11T06:34:00+02:00
6:23
Unia ma "sposób" na tony ubrań. Teraz będzie to problem sklepów
Aktualizacja: 2025-09-11T06:23:00+02:00
6:11
Plastik jako paliwo, nie odpad? To stary pomysł, ale jest nowy przełom
Aktualizacja: 2025-09-11T06:11:00+02:00
6:01
Znany fizyk kapitalnie tłumaczy, jak postrzegać czwarty wymiar
Aktualizacja: 2025-09-11T06:01:00+02:00
21:16
Polska kolej chwali się prędkością. W kilometrach, ale nie na godzinę
Aktualizacja: 2025-09-10T21:16:52+02:00
20:52
Apple ma pierwszy na świecie telefon kręcący takie wideo. Pełna dominacja
Aktualizacja: 2025-09-10T20:52:29+02:00
20:23
iPhone 17 kontra iPhone 16. Który "tani" smartfon Apple się opłaca?
Aktualizacja: 2025-09-10T20:23:42+02:00
20:07
iPhone 17 Pro ma sprytną funkcję ekranu, o której Apple nie mówi
Aktualizacja: 2025-09-10T20:07:08+02:00
19:44
Apple chce, abyś nosił iPhone'a na pasku ze śmieci. Za skromne 319 zł
Aktualizacja: 2025-09-10T19:44:36+02:00
19:16
iPhone 17 Pro? Nie warto. To sprzedawanie detali jako przełomów
Aktualizacja: 2025-09-10T19:16:46+02:00
18:56
PlayStation 6 już wygrywa z przyszłym Xboxem. W kwestii szacunku do graczy
Aktualizacja: 2025-09-10T18:56:58+02:00
18:07
iPhone 17 Pro w Europie ma gorszy akumulator. Powodem jest tacka
Aktualizacja: 2025-09-10T18:07:50+02:00
17:28
iPhone Air kontra Samsung Galaxy S25 Edge. Pojedynek cieniasów
Aktualizacja: 2025-09-10T17:28:13+02:00
17:12
iPhone 17 Pro - dlaczego po 5 latach łamię zasadę i kupuję na premierę
Aktualizacja: 2025-09-10T17:12:37+02:00
16:57
Białoruś: ostrzegaliśmy Polskę przed dronami
Aktualizacja: 2025-09-10T16:57:25+02:00
16:49
iPhone 17 z niezwykłym zabezpieczeniem. To kompletna nowość
Aktualizacja: 2025-09-10T16:49:07+02:00
16:43
Apple obniża cenę iPhone 16, dlatego telefon podrożał. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-09-10T16:43:32+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA