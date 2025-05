Znamy cenę Xiaomi 15T Pro. Zapowiada się solidnie

Generalny menedżer marki Redmi, Wang Teng, potwierdził na chińskim Weibo, że Redmi K80 Ultra zostanie wyceniony w granicach 3000 juanów. W przeliczeniu da to nieco ponad 1,5 tys. zł. Choć na pierwszy rzut oka może się to wydawać przeciętną kwotą, warto podkreślić, że w tej cenie użytkownik ma otrzymać urządzenie oferujące flagową wydajność i topową jakość wykonania. Redmi zapowiada, że będzie to najmocniejszy telefon w tej klasie cenowej.