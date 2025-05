Składany Samsung będzie miał potężnego rywala. Od Xiaomi

Co jeszcze wiemy o Xiaomi Mix Flip 2? W smartfonie znajdziemy diodę podczerwieni do sterowania np. telewizorem lub klimatyzacją, moduł NFC do płatności zbliżeniowych, skaner linii papilarnych na boku, a obudowa urządzenia ma charakteryzować się wodoszczelnością IPX8. Mimo że telefon ma mieć swoją premierę już w czerwcu, debiutu w Europie i Polsce powinniśmy się spodziewać w sierpniu lub wrześniu. Mimo wszystko będzie to sensowny konkurent dla Motoroli Razr 60 Ultra oraz Samsunga Galaxy Z Flipa 7.