Tani składak Samsunga coraz bliżej. Wyciekły nowe testy

Pojawienie się w bazie Geekbench prototypów z różnymi chipsetami może oznaczać, że Samsung testuje rozwiązania dopasowane do konkretnych rynków. Nie jest też wykluczone, że jeden z wariantów trafi do sprzedaży z układem Snapdragona, a drugi z autorskim Exynosem. To nie byłoby nic nowego, ale w przypadku składaka z linii FE – byłoby to historyczne pierwsze użycie Exynosa w takim typie urządzenia. Taki krok miałby sens – seria FE zawsze balansowała między ceną a funkcjonalnością, a autorski chip mógłby obniżyć koszty bez wyraźnego pogorszenia wydajności.