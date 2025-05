Nie czekaj na nowego tańszego Samsunga Galaxy Z Flip. Możesz go już kupić pod inną nazwą

Za dostarczanie energii będzie odpowiadać akumulator o pojemności 4000 mAh wsparty ładowaniem przewodowym o mocy 25 W i bezprzewodowym 15 W. Telefon ma mieć też standard wodoszczelności IP48, a więc w razie przypadkowego zanurzenia nie powinno mu się nic stać. Jeśli macie wrażenie, że to już wszystko gdzieś widzieliście, to tak, macie rację. I wcale nie chodzi o to, że wszystkie smartfony dziś są takie same, a o to, że zeszłoroczny Samsung Galaxy Z Flip 6 oferował dokładnie identyczne możliwości. Oznacza to, że nie ma na co czekać.