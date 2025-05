Samsung Galaxy S26 będzie jak dawne telefony Samsunga. Jest ku temu konkretny powód

Tymczasem na pozostałych rynkach - m.in. USA, Korei Południowej i Chinach użytkownicy mogą liczyć na Samsunga Galaxy S26 wyposażonego w układ Snapdragon 8 Elite 2. generacji. Plotki jednak nie precyzują, w jaki sposób będzie się do odbywać. Jest szansa, że Samsung całkowicie powróci do korzeni i wszystkie smartfony z rodziny Galaxy S26 mogą mieć autorskie układy Exynos. Tak to wyglądało aż do Galaxy S22.