Work Trend Index 2025. Nowa era współpracy człowieka i sztucznej inteligencji

Dane telemetryczne zebrane przez Microsoft pokazują alarmującą rzeczywistość: w czasie standardowych godzin pracy (9-17) pracownicy są rozpraszani co dwie minuty przez spotkania, e-maile lub powiadomienia. W ciągu całej doby daje to średnio 275 przerwań dziennie. Co więcej 60 proc. spotkań to spotkania ad hoc, organizowane spontanicznie, a edycje w prezentacjach PowerPoint wzrastają o 122 proc. w ciągu ostatnich 10 minut przed spotkaniem. Liczba wiadomości wysyłanych poza standardowymi godzinami pracy wzrosła o 15 proc. rok do roku, a liczba spotkań po godzinie 20:00 zwiększyła się o 16 proc.