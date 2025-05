Nazywają się Tron i chcą analizować twoją kupę. Musisz tylko zamontować kamerę

Choć ja pisze to z uśmiechem na twarzy, to do śmiechu nie jest startupowi Throne z Austin w amerykańskim stanie Teksas, który właśnie zebrał 4 miliony dolarów od inwestorów w ramach inwestycji venture capital. Do hojnego wsparcia Throne inwestorów przekonał nadchodzący, debiutancki produkt startupu: kamera montowana na toalecie.