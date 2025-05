Pojawiło się nowe miasto na mapie USA. Oczywiście, że stoi za tym Elon Musk

Starbase to należący do SpaceX to prywatny ośrodek startowy i kompleks rozwoju rakiet zlokalizowany u wybrzeży zatoki Meksykańskiej i zaledwie kilka kilometrów od granicy z Meksykiem. Założony w 2014 r. kompleks był pierwotnie przeznaczony do wystrzeliwania rakiet Falcon 9 i Falcon Heavy. W 2018 r. obiekt zmienił swoje przeznaczenie, aby wspierać wyłącznie rozwój i testowanie rakiety Starship, w pełni wielokrotnego użytku statku kosmicznego nowej generacji, przeznaczonego do misji na orbitę okołoziemską, Księżyc i Marsa.