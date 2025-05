Samsung wreszcie zrobił to, co Chińczycy robią od dawna. Smartfony Galaxy z ważną zmianą

Niestety dane informatora PandaFlashPro nie podają dokładnej pojemności - wiemy jedynie tyle, że ma być to mniej niż 5000 mAh. Jest to niezbyt zaskakująca pojemność, ale musimy mieć na uwadze, że nadchodząca propozycja Samsunga ma charakteryzować się nietypową, bardzo cienką obudową z dwoma zawiasami łączącymi trzy części urządzenia. Z uwagi na rozmiary sprzętu - prawdopodobnie będzie mierzył ok. 4,5-5 mm grubości w trybie rozłożonym (zupełnie jak Huawei Mate XT Ultimate Design) - w obudowie znalazło się mało miejsca na akumulatory.