Ta kamera widzi kolory, jak ludzkie oko. Czegoś takiego jeszcze nie było

Eyeo, które wyrosło z renomowanego belgijskiego ośrodka badań nanoelektroniki Imec, zebrało już 15 mln euro dofinansowania na rozwój swojego pomysłu i zabezpieczyło strategiczne partnerstwa z producentami sensorów. Pierwsze zestawy testowe technologii mają trafić do partnerów startupu w ciągu najbliższych dwóch lat. Jeśli wdrożenie zakończy się sukcesem, technologia opracowywana przez Eyeo może trafić do smartfonów, gogli VR, dronów, a także do systemów monitoringu.