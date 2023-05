Recenzja Sony ZV-1 II. To najlepszy aparat kompaktowy do wideo dla początkujących

Nowością znaną z ZV-E1 jest funkcja vlog kinowy. To automat, w którym aparat zadba, aby nasze nagrania, miały filmowy charakter. Profesjonalne oko zobaczy, że nie wygląda to tak dobrze, jak gdyby samemu pobawić się w określone ustawienia i później postprodukcję, ale dla wielu początkujących osób, to rozwiązanie może być ciekawe. W tym trybie aparat przycina kadr do 2,35:1, tzn. dostawia czarne belki do formatu 16:9, i ustawia klatkaż na 24 kl./s. Do tego mamy do wyboru wygląd oraz nastrój. Odpowiada to zatem w pewnym sensie profilowy kolorystycznemu, oraz nakładanemu na niego LUTowi. Tyle że tu dostajemy już gotowy obrazek.