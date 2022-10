Sony A7R V to szwajcarski scyzoryk wśród aparatów - pierwsze wrażenia

Niesamowicie przydaje się też funkcja pomniejszenia plików RAW, choćby do rozmiaru M, bo nawet jeśli tracimy rozdzielczość, to dzięki temu zyskujemy szybszą pracę. Nie tylko aparatu, ale też… komputera. Każdy, kto pracuje na co dzień z matrycami wielkości 40-60 Mpix wie, jakim obciążeniem nawet dla najpotężniejszych komputerów jest praca z takimi plikami. I jak problematyczny bywa retusz, kiedy trzeba go wykonać precyzyjnie na obrazie złożonym z 60 milionów pikseli. Stosując mniejsze RAW-y nie tracimy wiele na jakości obrazu, a zyskujemy nieporównywalnie mniejsze obciążenie maszyny do obróbki. W sytuacji, gdy szykujemy zdjęcia do social mediów lub internetu, taka możliwość jest na wagę złota.