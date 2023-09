Nikon Zf to aparat z lat 80. z nowoczesnym wnętrzem. Strzał w dziesiątkę?

Nikon Zf oferuje możliwość nagrywania wideo 4K z nadpróbkowaniem 6K, ale tylko do 30 kl./s. Z6 II oferuje jeszcze 4K 60 kl./s przy użyciu odczytu z całej matrycy, co pozwala na większą swobodę twórczą przy nagrywaniu ujęć detali, np. do delikatnie zwolnionego tempa. To już zupełny standard na rynku, a konkurencji jak Canon EOS R6 Mark II, oferują nawet 4K 60 kl./s z nadpróbkowaniem z 6K i bez cropa, dając fantastyczną jakość obrazu. Nikon Zf daje możliwość nagrywania w 4K 60 kl./s, ale tylko w trybie APS-C. Producent zgrabnie to opisał, natomiast chodzi po prostu o dużego cropa x1,5. Jakość obrazu powinna też być wyraźnie słabsza niż w 30 kl./s. Do tego mamy Full HD 1080p do 120 kl./s.