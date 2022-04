Aktualizacja Nikona Z9 jest tak potężna, że mogłaby być nowym aparatem. Branżo, ucz się

W aparacie dość trudno usprawnić jakość zdjęć samym oprogramowaniem, ale Nikon stanął na wysokości zadania. Główne zmiany dotyczą autofocusu i szybkostrzelności. Sztuczna inteligencja wykrywa ruch w kadrze i potrafi zapisać serię zdjęć aż do 1 s (czyli od 20 do 120 kl., w zależności od trybu RAW/JPG i ustawionej jakości) jeszcze zanim fotograf naciśnie do końca spust migawki. Zdjęcia dosłownie robią się same.