Stworzyli aparat, który udowodni, że zdjęcia są prawdziwe. Tak walczą z potężnym problemem

Choć deepfejki przywracają do życia zmarłych aktorów, to znacznie częściej kojarzymy je z parodiowania różnych osób, tworzenia treści mających na celu dezinformacje czy po prostu doprowadzenia do wyłudzenia danych lub pieniędzy.



Problem ten adresuje niemieckie przedsiębiorstwo Leica Camera, zajmujące się produkcją aparatów fotograficznych, soczewek optycznych, obiektywów fotograficznych, lornetek i lunet celowniczych. Leica właśnie zaprezentowała aparat, który uwiarygadnia pochodzenie zdjęć poprzez nadawanie im certyfikatów.