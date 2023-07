Tom Cruise jako Iron Man. Naukowcy pokazują, że wspomnienia da się nadpisać deepfejkami

Ludzie wierzą w coś, co chcieliby, żeby było prawdziwe - najczęściej mówimy to wobec dyskusji o polityce czy różnych historiach pisanych przez życie. Ale co gdybym ci powiedziała, że w 2005 roku do kin trafił remake Matrixa z Willem Smithem w roli głównej, jednakże nie odniósł żadnego sukcesu, odchodząc w zapomnienie?



Prawdopodobnie właśnie przemknęło ci przez myśl "że no coś takiego było", "być może", "chyba". Jak udowodnili naukowcy, z takim krótkim opisem można przekonać ludzi do nadpisania wspomnień deepfejkami.