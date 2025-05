Logujesz się do banku, a tu pismo z urzędu. e-Doręczenia nabierają sensu

Po przejściu tego procesu klient będzie mógł otrzymywać powiadomienia o nowej korespondencji w iPKO. Zyska także opcję automatycznego przekierowania do portalu Poczty Polskiej, z którego poziomu odbierze i przeczyta otrzymany cyfrowy odpowiednik listu poleconego. Siłą rozwiązania ma być to, że klient nie będzie musiał wykonywać dodatkowego logowania do portalu Poczty Polskiej. Wystarczy tylko potwierdzenie tożsamości podczas logowania się do serwisu iPKO.