Co to jest snus? Czy jest zdrowy i legalny? Odpowiadamy

Gdy podczas debaty prezydenckiej Karol Nawrocki sięgnął po tajemniczą saszetkę i włożył ją do ust internauci natychmiast ruszyli do Google'a z pytaniem co to jest snus?. Choć początkowo kandydat twierdził, że była to guma, później wyjaśnił, że zażył saszetkę nikotynową.