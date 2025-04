Na protest przeciwko 5G przyjechał wójt i policja. Niby chcieli dialogu, ale zapomnieli o jednym

- Obawiamy się o przyszłość swoich bliskich. Wprawdzie to jest wszystko potrzebne, ale czemu tak blisko domów, tak blisko zabudowań? Tu są w sąsiedztwie same małe dzieci, to jest ich przyszłość. Jest dość lasów o takiej odległości od domów, że tam nikomu by to nie przeszkadzało – mówią cytowani przez rdn.pl mieszkańcy Szczereżu w gminie Łącko.