Policja w końcu chce okiełznać e-potwory. Sypią się mandaty

Platformy nie wymagają od kierujących - a to najczęściej kurierzy jedzeniowi poruszają się na e-bestiach - dostosowania się do przepisów, bo niby i czemu, skoro miasta przymykały dotychczas oczy. Kierowcy nie bali się modyfikować pojazdów, bo czas to pieniądz – a skoro mogą szybciej dotrzeć na miejsce bez użycia siły mięśni, to wiadomo, co wybiorą. Opcję, która pozwoli dostarczyć więcej zamówień.