Nasze pociągi mogą rozpędzić się do 200 km/h, ale tyle nie jeżdżą. Dlaczego?

Na linii 9, gdzie wcześniej pociągi rozpędzały się do 200 km/h, teraz jest to niemożliwe z powodu tymczasowego wyłączenia systemu ETCS. Przez to, jak przypomina Rynek Kolejowy, Pendolino z Warszawy do Gdańska jedzie tylko 160 km/h, chociaż jego możliwości są dużo większe. Sytuacja ma zmienić się od czerwca.