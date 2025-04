Pociągi w Polsce przyspieszają. Taka prędkość ma być normą

Składy na 320 km/h są droższe niż te na 200. Szacuję, że pociąg o pojemności ok. 500 miejsc, dopuszczony do eksploatacji z prędkością ponad 300 km/h, kosztuje ok. 35 mln euro, czyli o ok. 10 mln euro więcej niż pociągi na 250 km/h. Proporcja pomiędzy kosztami utrzymania tych dwóch typów przedstawia się podobnie. Na otwartym rynku przewozów dalekobieżnych będą świadczone usługi komercyjne. Poniesione inwestycje, jak również koszty bieżącego utrzymania, będą kształtowały cenę biletu. Jego cena już dzisiaj za standard EIP nie jest akceptowana przez wielu pasażerów – mówił w rozmowie.