Pociągi w Polsce rozpędzą się do 250 km/h. Padła data

Co ciekawe obietnica wcale nie została niespełniona, bo w 2023 r. po CMK Pendolino faktycznie pomknęło 250 km/h. Tyle że w jeździe testowej. Badania rozpoczęto od przejazdów na odcinku Opoczno Południe – Psary i Psary – Opoczno Południe. Najpierw rozpędzono się do 180 km/h, by później zwiększyć prędkość do 250 km/h.