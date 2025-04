Samsung pokaże Galaxy S25 Edge lada moment. Wiemy, ile będzie trzeba zapłacić

Zgodnie z listą, wariant 256 GB jest wyceniony na 1679 dolarów kanadyjskich (ok. 4561 zł), podczas gdy wersja 512 GB kosztuje 1859 dol. kanadyjskich (ok. 5050 zł). Biorąc pod uwagę obecne ceny serii S25 w Kanadzie, przeciek potwierdza poprzednie doniesienia, że S25 Edge ma być wyceniony drożej niż S25 Plus, ale taniej niż S25 Ultra. Co z kolei potwierdza europejski cennik, który pojawił się w sieci w marcu.