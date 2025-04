Czy Jony Ive jest gwarantem sukcesu smartfona bez ekranu? Miliardami dolarów w projekt chcą rzucić OpenAI i wdowa po Jobsie

Od słowa do słowa, jedna z rozmów na redakcyjnym forum zeszła na temat bezekranowego smartfona Ive'a. Moi redakcyjni koledzy są głęboko przekonani o sukcesie hipotetycznego urządzenia. W końcu Ive ma to, czego zabrakło Chaudhriemu i Bongiorno: wiedzę i doświadczenie we wzornictwie i projektowaniu, które przez lata zachwyciło masy i do dziś jest symbolem Apple'a.