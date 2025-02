Oszuści zaczynają od telefonu lub SMS-a. Jest prosty sposób, żeby nie dać się naciąć

Wiem, to tylko prosto brzmi. Kiedy jednak dochodzi codzienne zmęczenie, mnóstwo spraw na głowie, stres i problemy, na widok SMS-a informującego o dopłacie do przesyłki czasami trudno zareagować krytycznym myśleniem. „Dobra, niech im będzie, 5 zł to żadna suma, wpiszę te dane karty płatniczej i chociaż to będzie załatwione” – machnie ręką ofiara i poda niezbędne informacje przestępcom. Na tym bazują oszuści.